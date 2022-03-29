У Кремлі відхрестилися від своїх погроз ядерними ударами

У Путіна змінили плани щодо ядерної зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі вже не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, попри озвучені раніше погрози. Ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу PBS, цитує CNN.

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"При будь-якому розвитку подій (в Україні, – Ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає. (...) Ніхто не розглядає питання щодо застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування", – сказав Пєсков.

Прессекретар прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю, якщо у війну РФ проти України втрутиться третя країна: "Я так не думаю. Він (Путін) попередив, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є кошти і можливості для того, щоб це запобігти та покарати тих, хто спробує".

Пєсков, говорячи про ядерну доктрину РФ, нагадав, що Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю, тільки якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".

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При цьому він додав, що "необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави".

Загроза ядерного удару