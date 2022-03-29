В Кремле открестились от своих же угроз ядерными ударами

У Путина изменили планы по ядерному оружию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле уже не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, несмотря на озвученные ранее угрозы. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS, цитирует CNN.

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"При любом развитии событий (в Украине, – Ред.) причин применять там ядерное оружие нет. (...) Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", – сказал Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие, если в войну РФ против Украины вмешается третья страна: "Я так не думаю. Он (Путин) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается".

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие, только если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".

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При этом он добавил, что "необходимо разделять спецоперацию в Украине и существование государства".

Угроза ядерного удара