В Кремле открестились от своих же угроз ядерными ударами

У Путина изменили планы по ядерному оружию / Фото: Коллаж: Сегодня
В Кремле уже не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, несмотря на озвученные ранее угрозы. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS, цитирует CNN.
"При любом развитии событий (в Украине, – Ред.) причин применять там ядерное оружие нет. (...) Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", – сказал Песков.
Пресс-секретарь прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие, если в войну РФ против Украины вмешается третья страна: "Я так не думаю. Он (Путин) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается".
Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие, только если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".
При этом он добавил, что "необходимо разделять спецоперацию в Украине и существование государства".
Угроза ядерного удара
- Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- Вскоре РФ осуществила эти планы – Путину разрешили разместить в Беларуси ядерное оружие. Там состоялся референдум по поправкам к Конституции – ."за" проголосовали 65,16% белорусов. Таким образом, страна фактически аннулирует статус безъядерного государства.
- В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.
- Кроме того, США, НАТО и Британия отреагировали на ядерные угрозы Путина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что такой шаг Путина является частью "модели" для "создания несуществующих угроз".