У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським

Прес-секретар президента РФ Дмитро Песков говорить, що пора зустрітися / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Підбиваючи політичні підсумки тижня, що минає, на якій президент України Володимир Зеленський здійснив плідний візит в США , прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі хочуть зустрічі на вищому рівні з нашим лідером.

"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна – він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться", – сказав прес-секретар Володимира Путіна на телеканалі "Росія-1" (ВГТРК).

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Перешкода – Крим

Пєсков зазначив, що поки зрушень у підготовці немає, тому що проблемою залишається питання Криму. У Кремлі не знають, як його обговорювати.

"Справа в тому, що для нас же не існує теми Криму. А, як нам кажуть в офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного переговорів. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися. Що називається, віз і нині там", – сказав Пєсков.