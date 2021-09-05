У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським

Прес-секретар президента РФ Дмитро Песков говорить, що пора зустрітися / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Підбиваючи політичні підсумки тижня, що минає, на якій президент України Володимир Зеленський здійснив плідний візит в США , прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі хочуть зустрічі на вищому рівні з нашим лідером.
"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна – він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться", – сказав прес-секретар Володимира Путіна на телеканалі "Росія-1" (ВГТРК).
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Перешкода – Крим
Пєсков зазначив, що поки зрушень у підготовці немає, тому що проблемою залишається питання Криму. У Кремлі не знають, як його обговорювати.
"Справа в тому, що для нас же не існує теми Криму. А, як нам кажуть в офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного переговорів. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися. Що називається, віз і нині там", – сказав Пєсков.
- Нагадаємо, два дні тому сам Володимир Путін під час Східного економічного форуму (ВЕФ) заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Путін сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому .
- А Дмитро Пєсков говорив, що під час переговорів президента США Джозефа Байдена і президента України Володимира Зеленського тема Росії обговорювалася в негативному ключі.
- Москва боїться вступу України в НАТО . Пєсков заявив, що в цьому випадку Росія проведе перебалансування ситуації.