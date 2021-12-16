У Лівії бойовики взяли в облогу будівлю уряду та Міноборони (відео)

У Лівії бойовики хочуть зірвати проведення виборів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Триполі озброєні люди оточили будівлі уряду та Міністерства оборони Лівії. Про це передає Sky News Arabia.

За повідомленням телеканалу, після отримання інформації про напади, що готуються на будинки глави і членів Президентської ради, чиновників евакуювали в безпечне місце.



У зв'язку з цим у великих містах на заході країни у стан бойової готовності приведено кілька військових формувань.

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Військовий рух у Триполі пов'язаний зі змовою, організованою Мухаммедом аль-Менфі, задля перенесення термінів виборів та формування "мініуряду". Бойовики, які захопили урядові будівлі, входять до батальйону "Бригади ас-Самуд".

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"Президентських виборів у Лівії не буде, і незабаром будуть закриті всі державні установи у Триполі", – заявили бойовики.

На тлі цих подій кілька районів Триполі залишилися без електрики.

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У країні 24 грудня відбудуться перші в історії вибори президента відповідно до домовленостей, досягнутих на Форумі лівійського політичного діалогу у Швейцарії. У них має намір взяти участь син екслідера Лівії Муаммара Каддафі – Сейф аль-Іслам Каддафі.

Що відбувається в Лівії

Після повалення та вбивства Муаммара Каддафі у 2011 році в Лівії не вдалось сформувати єдиний орган управління.

Тому в країні існувало двовладдя: визнаний ООН Уряд національної згоди (УНЗ) на чолі з прем'єр-міністром Фаїзом Сарраджем та тимчасовий уряд за підтримки глави Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфи Хафтара.

Незабаром у Женеві форум лівійського політичного діалогу під егідою ООН обрав перехідну виконавчу владу. Новим головою Президентської ради обрали колишнього посла УНЗ Лівії у Греції Мухаммада Менфі, главою перехідного уряду став лівійський бізнесмен та політик Абдельхамід Дбейба.