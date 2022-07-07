У Мінську істерика: генерал Лукашенка розповів про фобії та бажання почати бомбити Польщу

Поки Руслан Косигін грає дерев'яними танчиками, Польща закуповує американські системи ППО / Колаж "Сьогодні"

У Мінську продовжують нагнітати істерію щодо своїх західних сусідів. Послухавши свого самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка, заступник начальника Генерального штабу ЗС Білорусі генерал-майор Руслан Косигін почав нападати на Польщу. Поки словесно.

Погрози військового опублікувало білоруське державне інформаційне агентство "Белта".

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Цілі у Польщі

У Генштабі збройних сил Білорусі вже визначились із цілями, по яких збираються завдавати ударів.

"У разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури. Як вже не раз говорив глава держави, відповідь буде миттєвою, саме по них буде завдано ударів, якщо тільки вони спробують розмовляти з нашою державою з позиції сили", – видав усі плани щодо завдання ударів Руслан Косигін.

Фобія

У Мінську підготувалися до бомбардування Польщі тому, що там через агресію Росії зміцнюються сили НАТО , що дуже лякає ставку Лукашенка.

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"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників. Підтвердженням цих задумів, до речі, є і заходи оперативної та бойової підготовки, що проводяться, в рамках яких відпрацьовуються питання перекидання військ (сил), створення угруповань, їх застосування та всебічного забезпечення, а в якості противників розглядаються Росія та Білорусь" , – панікує Руслан Косигін.

Особливо лякає генерал-майор те, що у Польщі на захист неба ЄС стають американські комплекси ППО.

"На особливу увагу з точки зору оцінки викликів і військових загроз, зокрема й для нашої держави, заслуговує комплекс заходів, що проводиться, з розгортання європейського сегменту системи протиракетної оборони США. Наразі у Польщі завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони" , – заявив Косигін.

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