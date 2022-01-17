"У НАТО такого не допустять": Столтенберг поставив на місце Росію

Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"
Північноатлантичний альянс не піде на поступки Російської Федерації і не відведе своїх військ з країн, що приєдналися до НАТО з 1997 року.
Про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг в інтерв'ю CBC News.
"Ми не можемо погодитися на те, щоб військ НАТО не було в країнах, які приєдналися з 1997 року. Адже половина наших членів тоді залишилася б без захисту", – сказав він.
Генсек НАТО додав, що в такому разі з'явилися б члени НАТО другого ґатунку, а "в Альянсі такого не допустять".
Столтенберг також прокоментував напружену ситуацію на кордоні з Україною.
"Поки що немає впевненості щодо того, які наміри Росії", – підсумував він.
Росія проти НАТО
- 12 січня відбулися переговори в Раді Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України в НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Господар Кремля попередив, що в разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".