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Обстріли у Бєлгородській області. Влада РФ злякалася до "жовтого" рівня

Марія Дмитренко
11 травня, 08:50
Особливий режим діятиме до 25 травня

Володимир Путін (ліворуч) та ОМОН. Фото: колаж "Сьогодні"

В Росії в Бєлгородській області запроваджують "жовтий" рівень терористичної загрози.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков в Telegram.

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"До 25 травня на території Бєлгородської області діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Відповідний документ підписано", – йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Бєлгородської області заявив нібито про обстріл з боку України села Журавльовка, з якого раніше евакуювали мешканців, а також села Сподарюшино.

У Бєлгороді оголосили набір добровольців

Раніше у Бєлгороді городян запросили вступити до добровільної народної дружини. Це може бути пов'язано з вибухами на нафтобазі, а також через зруйновану залізницю.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. За його словами, біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. За даними ГУР, можуть бути завдані ракетно-бомбові удари по Бєлгороду або одному з міст Криму.

Вибухи у Росії

  • 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн із нафтою.
  • У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
  • У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
  • Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
  • Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.