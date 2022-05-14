У постачанні зброї зі США можуть початися перебої: у Пентагоні назвали причину

Сенат США має схвалити до 19 травня закон про надання допомоги Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

До 19 травня Конгрес США має ухвалити закон про виділення Україні $40 млрд. інакше постачання військової допомоги для наших військових буде не регулярним. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі. CNN .

"19 травня – це день, коли ми справді, без додаткових повноважень, починаємо упускати можливості робити постачання. Це почне впливати на нашу здатність безперебійно надавати допомогу", – сказав Кірбі.

Також він зазначив, що Пентагон продовжує закликати Сенат діяти якнайшвидше, щоб ми не чекали кінця травня, так і не отримавши жодних додаткових повноважень, на які можна спертися.

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Допомога Україні від США

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроект про передачу $40 млрд. вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат.

Так нещодавно законопроект про передачу $40 млрд. вже схвалила Палата представників Конгресу США. Допомога спрямують не лише на українську армію:

$6 млрд — направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю;

— направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю; по $8,7 млрд — на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну;

— на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну; $3,9 млрд — на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

Ленд-ліз для України

Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.

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На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.

Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" із засобів відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну і надалі .