У РФ пенсіонерки мало не повбивали одна одну за безкоштовні тюльпани (відео)

Росіяни немов дикі накинулися на безкоштовні тюльпани/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії пенсіонерки влаштували епічну битву за безкоштовні цибулини тюльпанів. Їх роздавали у Москві.

Про це повідомляють в Telegram-каналі Riddle.

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"Це не мітинг проти низьких пенсій, це битва за халявні цибулини тюльпанів в московських Сокольниках. Зараз пенсіонерки з усієї країни з'їжджаються сюди, щоб урвати безкоштовні зародки квіток", — йдеться в повідомлення.

Також зазначається, що росіянам дефіцитний цукор більше не цікавий, оскільки "тепер у Вальгаллу потрапить той, хто зможе добути цибулину тюльпана".

У Росії люди грабують машини і б'ються за цукор через санкції

У Росії вже знайшли спосіб, як протистояти західним санкціям, і це не імпортозаміщення дешевими копіями. Йдеться про давню російську звичку – красти. Через дефіцит росіяни грабують машини співвітчизників, тягнуть каталізатори, дзеркала й фари. Лише за цей рік кількість крадіжок легковиків у Росії зросла на 10%.

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Російську Федерацію покидають відомі харчові бренди, тож асортимент скорочується, а ціни б'ють по гаманцю. У той час як українці голіруч зупиняють ворожі танки, росіяни ладні повбивати одне одного за пачку цукру.

Про екологічність нового офісного паперу сірого кольору від російського виробника вже складають легенди. У Мінпромторзі Федерації пояснюють: через санкції в країну не надходять фінські барвники. Проте виробники паперу туалетного вже заспокоїли – їхня продукція надалі залишиться білою, адже її колір залежить від целюлози.

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