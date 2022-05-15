В РФ розповіли про ймовірність ядерного удару по Україні

Росія знову погрожує ядерним ударом/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії продовжують робити заяви про те, що по Україні раніше чи пізніше буде завдано ядерний удар. Однак там самі не знають, хто саме може натиснути "червону кнопку".

Про це в ефірі пропагандистського телеканалу НТВ заявив президент Центру системного аналізу та прогнозування Ростислав Іщенко.

Реклама

Деталі

"Якби мені зараз довелося ставити в казино, буде чи не буде, то 80% я поставив би за те, що ядерний удар по Україні буде завдано", — сказав Іщенко.

Водночас він не знає, хто може завдати удар по нашій країні ядерною зброєю.

"Не знаю ким, але буде завдано", — додав Іщенко.

Погрози РФ

Росія знову загрожує світові ядерним ударом. Депутат Держдуми Олексій Журавльов заявив, що РФ готова першою застосувати ядерні ракети, "якщо буде реальна загроза існуванню країни".

"НАТО намагається створити проблеми нам, створює загрозу існуванню Росії, і США про це прямо говорять, наш президент прямо говорить про ці цілі США та НАТО", – сказав російський депутат.

Журавльов стверджує, що вступ Фінляндії до НАТО загрожує її знищенням, а США роблять "все, щоб розпочалася третя світова війна".

Реклама

"Якщо США загрожують нашій державі, добре: ось вам "Сармат", і буде від вас ядерний попіл, якщо ви вважаєте, що Росії не повинно бути. А Фінляндія каже, що вона разом із США. Ну, записуйтесь у чергу. Фіни взагалі мають бути вдячні Росії за державність, за те, що Фінляндія існує як країна. Ми "Сарматом" можемо бити із Сибіру ​​і навіть Велику Британію дістати. А якщо з Калінінграда... Підльотний час гіперзвуку — 200 секунд. Уперед, хлопці. Біля фінського кордону буде не стратегічне озброєння, а такого класу, як "Кинджал", який до Фінляндії долетить секунд за 20, а може, десять", — сказав він.

Читайте також