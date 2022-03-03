У Росії позбулися "Ехо Москви"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації ухвалено рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту "Ехо Москви".

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

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Рішення в Росії

"Більшістю голосів Ради Директорів "Ехо Москви" ухвалено рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту "Ехо Москви", – сказав він.

Також журналіст відзначив, що "Роскомнагляд" зажадав від Google видалити застосунок "Ехо Москви"

/ Фото: Укрінформ

Інформацію про закриття також підтвердив у себе в Telegram-каналі народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко:

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"Більшістю голосів Ради Директорів "Ехо Москви" ухвалено рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту "Ехо Москви".

"Ехо Москви" – це російська цілодобова інформаційно-розмовна радіостанція, що здійснювала радіомовлення з 1990 року. Щотижнева аудиторія радіостанції в Москві – близько 2,2 млн осіб, а в російських регіонах загалом – близько 7 млн осіб

Нагадаємо, президент країни-окупанта Володимир Путін не з'являється в Кремлі вже тиждень. Зазвичай гелікоптери з президентом РФ бачать у небі щоранку біля його резиденції, але після початку вторгнення в Україну вони зникли.

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