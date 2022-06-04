У Росії невідомий підпалив будівлю Росгвардії. Дим до небес (відео)

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У Росії палала будівля Рогвардії. Повідомляється, що її підпалив невідомий у Комсомольську-на-Амурі. Про це пише Telegram-канал "Україна 24".

Чоловік підійшов до будівлі з каністрою. За одними даними, він зміг зайти у фоє і розлив пальне там, за іншими — просто поставив каністру на ганок і підпалив.

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Пізніше 50-річного місцевого мешканця затримали.

Пожежі у РФ

У Росії під час війни з Україною почастішали випадки як звичайних пожеж, так і підпалів та вибухів.

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Так, 3 червня спалахнули одразу кілька масштабних пожеж. Спочатку сталася пожежа на заводі у місті Набережні Човни. Пізніше стало відомо про те, що горить бізнес-центр у Москві з людьми всередині.

Також в Удмуртії (Росія) у ніч на 22 травня сталася пожежа у військкоматі, на місці події знайшли уламки від "коктейлю Молотова" У РФ такі випадки почастішали через мобілізацію.

21 травня у Підмосков'ї горів знаменитий ЦАГІ. Це найбільший дослідницький центр у галузі авіації та космонавтики.

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