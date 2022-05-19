Під Москвою спалили пункт прийому "гарматного м'яса" для війни в Україні

Це вже 12-й підпал у РФ із початку вторгнення в нашу країну

У Підмосков'ї підпалили військкомат. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії підпалили черговий військкомат. Цього разу – в Підмосков'ї. Це вже 12-й підпал із початку війни в Україні.

Про це зазначає в Telegram Верховна Рада України.

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"Палаюча Москва все ближче. Щиро вдячні призовникам Підмосков'я, які мають зародки інстинкту самозбереження", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що до кордону з Україною 972 кілометри.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаплієнко заявляв, що 9 травня в Росії люди закидали "коктейлями Молотова" військкомат, який розташований у Череповці. Росіяни спалюють документи військового обліку, щоб не йти на війну до України.

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