У Росії наказали частіше показувати Шойгу публіці

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У Міноборони Росії з'явився наказ, що необхідно забезпечити в медійному просторі видимість присутності голови відомства Сергія Шойгу. Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

"Відсутність Шойгу "негативно впливає на імідж і авторитетність міноборони РФ…", тому генерал-майор Конашенков тепер контролюватиме висмоктані з пальця фейки не тільки про стокілометрові пересування російських військ углиб України, а й особисту причетність до них міністра оборони Росії. Про це йдеться. у наказі заступника Шойгу", – написав Геращенко.

У наказі, який з'явився в Мережі, йдеться про необхідність "на всіх офіційних джерелах Міністерства оборони Російської Федерації щодня публікувати фото та текстові матеріали, з яких слідуватиме, що… Шойгу очолює та бере участь у військових заходах". Також має висвітлюватись участь Шойгу у керівництві війною в Україні.

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Чому з'явився дивний наказ

У російських та світових ЗМІ поширюється інформація, що міністр уже тривалий час не перебуває на своєму робочому місці і його доля невідома. Шойгу справді не з'являвся та не робив заяв практично з початку війни в Україні. Ходили чутки про те, що у Шойгу погіршилося самопочуття і що він навіть знепритомнів. Також подейкують, що він впав у немилість Володимира Путіна.

Після багатьох чуток у Кремлі вирішили пред'явити міністра оборони публіці — його зображення з'явилося на записі з засідання Ради Федерації. Але неякісне зображення міністра на екрані породило ще більше чуток.

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