У Росії скаржаться на серію "хлопків" у прикордонній з Україною області

В Росії пролунала серія вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському місті Курск, яке розташоване за 120 км від кордону з Україною, вночі було чутно хлопки. Вибухи було чути у кількох районах міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Також вибухи пролунали у кількох населених пунктах неподалік кордону. Йдеться про Рильськ та Глушково, які межують з Сумською областю. Також пишуть, що вибухи було чутно у селищах Мар'їно (недалеко від Рильська) та у Тьоткіно (на кордоні з Україною).

Місцеве населення повідомляло, що також чули авіацію.

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У коментарях до відео росіяни обурювалися, що в їхніх будинках тремтіли вікна і вони бояться. Також їх не дуже радувала перспектива ночувати у підвалі.

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Фото: скріншот

Нагадаємо, війна з Україною заходить на територію Росії все далі – за останні тижні географія вибухів та пожеж у південних регіонах Російської Федерації помітно розширилася. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається у прикордонних областях та хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.

Раніше радник голови МВС заявив, що в Україні вже працює служба, схожа на ізраїльський "Моссад" Саме тому в Росії руйнуються мости, якими йде підвіз постачання для російського угруповання військ на Донбасі.

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