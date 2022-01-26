У Румунії готуються до збільшення військ НАТО через російську загрозу

Клаус Йоханніс заявив про необхідність солідарності / Фото: Колаж: Сьогодні

Румунія готова до того, щоб збільшити присутність військового контингенту НАТО на своїй території.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє "РБК-Україна".

Реклама

"Ми готові прийняти посилену присутність союзників на нашій території", – сказав він.

Безпека регіону

Президент Румунії також заявив про необхідність солідарності в рамках НАТО та ЄС і прокоментував дії Росії.

"Масове нарощування Росією військової присутності у Чорноморському регіоні впливає на міжнародну безпеку. Ці дії Росії підвищують ймовірність застосування сили проти України", – наголосив він.

Президент Румунії Клаус Йоханніс, фото – flickr.com/eppofficial

За його словами, у Румунії не повинні боятися можливої війни:

"Румунія, як член НАТО, користується всіма гарантіями безпеки. Я запевняю румунських громадян, що ми разом з нашими союзниками готові обговорювати, вирішувати та здійснювати найкращі заходи для нашої безпеки, безпеки всіх".

Що ще кажуть на Заході

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що зараз у Великій Британії об'єднують зусилля західних країн, щоб розробити нові санкції проти Російської Федерації. При цьому він назвав ситуацію на кордонах України "кризою".

Реклама

Своєю чергою, відповідальна за переговори про Україну та НАТО на переговорах з Росією Венді Шерман заявила, що Росія може почати наступальні дії на Україну у лютому.

Політик заявила, що необхідно постійно говорити про підтримку України.

Відповідь із Москви

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

Реклама

Перший віцеспікер Ради федерації та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив про необхідність допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" окремими видами озброєння. За його словами, це необхідно для підвищення обороноздатності цих утворень та стримування "агресії Києва".

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російській Федерації на тлі її планів. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.

Раніше ми писали: