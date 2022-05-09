У США хочуть збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin

У США очікують збільшення попиту на Javelin і після війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Виробник зброї Lockheed Martin Corp хоче майже вдвічі збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin, які допомогли Україні протистояти російському вторгненню.

Про це повідомив генеральний директор Джеймс Тайкле, пише Reuters.

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Комплекси Javelin

Мета Тайкле полягає в тому, щоб збільшити обсяги виробництва до 4000 комплексів на рік з 2100 на рік зараз. За його словами, збільшення обсягів виробництва займе ще кілька років.

Як зазначається, після вторгнення Росії в Україну США терміново відправили нашій країні зброю на суму 3,4 мільярда доларів, включаючи ракети Javelin, а також гаубиці, зенітні системи Stinger, боєприпаси та бронежилети.

"Ми можемо почати "нагріватися" зараз і негайно нарощувати виробництво", – сказав Тайкле, зазначивши, що фірма очікує збільшення попиту на "чудові системи в досить великій кількості".

Він також заявив, що очікує збільшення попиту на продукцію після війни в Україні через загрози з боку РФ та Китаю.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США). Також він анонсував нові санкції проти РФ.

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