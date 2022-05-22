У США на вечірці сталася стрілянина: є загиблий та поранені

Поліція прибула на виклик, заставши натовп біля кальянної в торговому центрі. Колаж "Сьогодні"

У торговому центрі вночі з п'ятниці на суботу в Гайленді штату Каліфорнія сталася стрілянина.

Про це повідомляє NBC Los Angeles.

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Одна людина загинула, ще вісім – поранено внаслідок стрілянини, яку влаштували учасники вечірки у торговому центрі. Поліція прибула на виклик, заставши натовп біля кальянної в торговому центрі.

Загиблого поліція виявила на вулиці біля входу. Потім – ще вісім поранених, яких доправили до місцевих лікарень.

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Нещодавня стрілянина у супермаркеті

У суботу вдень, 14 травня, у супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, чоловік у військовій формі відкрив вогонь та вбив 10 людей. Крім того, троє людей отримали поранення.

Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі. За даними джерел у правоохоронних органах, один потерпілий перебуває у критичному стані.

Комісар поліції Буффало Джозеф Грамалья заявив, що підозрюваний – 18-річний білий чоловік. Його одразу ж заарештували після нападу.

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Він буде притягнутий до суду за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, заявила місцева влада. Троє високопоставлених працівників правоохоронних органів зазначили, що підозрюваного звуть Пейтон Гендрон.

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