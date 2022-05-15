У США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті: багато загиблих та поранених

Вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі

У США чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті, 10 людей загинули. Колаж "Сьогодні"

У суботу вдень, 14 травня, у супермаркеті Буффало, штат Нью-Йорк, чоловік у військовій формі відкрив вогонь та вбив 10 людей. Крім того, троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє NBC News.

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Офіційні особи заявили, що вбивця транслював стрілянину в соціальній мережі. За даними джерел у правоохоронних органах, один потерпілий перебуває у критичному стані.

Комісар поліції Буффало Джозеф Грамалья заявив, що підозрюваний 18-річний білий чоловік. Його одразу ж заарештували після нападу.

Він буде притягнутий до суду за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, заявила місцева влада. Троє високопоставлених працівників правоохоронних органів зазначили, що підозрюваного звуть Пейтон Гендрон.

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"Це чисте зло... прямий злочин на ґрунті расової ненависті", – заявив на прес-конференції шериф округу Ері Джон Гарсія.

В Ізраїлі сталася стрілянина: є поранені та загиблі

В ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці, внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені, повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Терористи напали біля автобусної зупинки, вбивши бійців у цивільному, відібрали у них зброю. На звуки стрілянини відреагували поліцейські, які були неподалік. Нападників ліквідували на місці.

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Чотирьох людей було поранено, їх госпіталізували до лікарні Гілель Яффе. Постраждалі 45-річний чоловік та 20-річна дівчина у задовільному стані, тяжкі поранення отримали двоє 20-річних хлопців. Двоє з поранених – поліцейські.

Інцидент кваліфікували як теракт. Зловмисниками виявились жителі Умм аль-Фахма.

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