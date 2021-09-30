Все зруйновано. У США після урагану "Іда" люди не можуть повернутися додому

Наслідки урагану "Іда" в США. Фото: колаж "Сьогодні"
У США жителі штату Луїзіана не можуть повернутися до своїх домівок через місяць після урагану "Іда". У зруйнованих будинках немає електрики і води.
Про це повідомляє АВС News.
Повідомляється, що люди досі ночують у родичів і в готелях. Деякі будинки знесло разом з дахами.
Церкви і благодійні організації працюють, щоб допомогти людям, але руйнування настільки масштабні, що пожертвувань не вистачає.
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Наслідки стихії
- Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу, оскільки знесилений до шторму ураган "Іда" приніс проливний дощ і загрозу раптових повеней та торнадо у деяких районах північної частини Середньої Атлантики.
- Влада Нью-Йорка заборонила всьому транспорту, крім рятувальних служб, виїжджати на вулиці міста до 5-ї ранку.
- Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул у Twitter повідомила, що в місті оголошено надзвичайний стан, щоб допомогти постраждалим від стихії.
- Також оголошено надзвичайний стан у Нью-Джерсі, де рівень води в населених пунктах досяг 8 футів (2,5 метра).
- За даними телеканалу CBS News, загинули щонайменше 82 людини.
Раніше ми повідомляли, що потужний ураган "Іда" у США розвернув течію Міссісіпі.
Також нагадаємо, на південне узбережжя США обрушився потужний ураган.