Військові США вивезли з Кабула службових собак. У кожного окреме місце в літаку (відео)

ЗМІ пишуть, що військові з тваринами покинули Афганістан ще 15 серпня. Колаж "Сьогодні"

Після того, як таліби взяли під контроль Афганістан, американські військові евакуювалися з країни разом зі своїми службовими собаками.

Про це повідомляє АBC News.

У Мережі пишуть, що у кожного з собак було своє місце в літаку.

Пес сидить на одному з місць в літаку. Фото з соцмереж

Також ЗМІ повідомляють, що вони вилетіли ще вчора разом з офіційними особами, яким дали можливість покинути країну.

Як таліби захоплювали Кабул

Бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх ув'язнених в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. У цій в'язниці утримувалося близько 5 тис. осіб. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь в русі "Талібан".

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммада Джахіда. Він стверджував, що людям боятися нічого.

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