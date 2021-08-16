Військові США вивезли з Кабула службових собак. У кожного окреме місце в літаку (відео)

ЗМІ пишуть, що військові з тваринами покинули Афганістан ще 15 серпня. Колаж "Сьогодні"
Після того, як таліби взяли під контроль Афганістан, американські військові евакуювалися з країни разом зі своїми службовими собаками.
Про це повідомляє АBC News.
У Мережі пишуть, що у кожного з собак було своє місце в літаку.
Також ЗМІ повідомляють, що вони вилетіли ще вчора разом з офіційними особами, яким дали можливість покинути країну.
Як таліби захоплювали Кабул
Бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.
Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх ув'язнених в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. У цій в'язниці утримувалося близько 5 тис. осіб. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь в русі "Талібан".
Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммада Джахіда. Він стверджував, що людям боятися нічого.
Що ще потрібно знати:
- "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Вперше це сталося рівно 20 років тому. При захопленні Кабула таліби особливо підкреслювали, що бойові дії в столиці не ведуться.
- Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що глава держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім покинув країну.