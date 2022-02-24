Ось це поворот – Фінляндія вступає до НАТО

Фінляндія різко захотіла втратити свій нейтралітет / Колаж "Сьогодні"

На фоні підготовки вторгнення Росії в Україну 23 лютого парламент Фінляндії протягом трьох годин обговорював питання зовнішньої та безпекової політики, а також питання вступу країни до НАТО. Під час засідання прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що уряд готовий подати заявку на вступ до НАТО через загрозу широкомасштабної війни у регіоні.

Про це повідомляє місцева компанія телерадіомовлення Yle .

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"Загроза великої війни зараз реальніша, ніж будь-коли за довгі роки. Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО, якщо гостро постане питання національної безпеки" , – передав портал слова глави фінського уряду.

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