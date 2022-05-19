Оце так поворот! Politico з'ясував, чому США затягують із поставками РСЗВ Україні

Президент США має побоювання щодо поставок / Фото: Колаж: Сьогодні

США не поспішають відправляти на запит Києва далекобійні реактивні системи залпового вогню через побоювання, що РФ розцінить це як надмірну ескалацію. Про це пише видання Politico, посилаючись на обізнані джерела, що наближені до Білого дому.

Упродовж кількох місяців українські чиновники неодноразово просили США відправити реактивні системи залпового вогню, але їх досі немає на озброєнні наших військових.

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За словами джерел, у Байдена бояться, що якщо Україна отримає зброю більш далекобійну, ніж будь-що, що вже є на озброєнні, це може підштовхнути Путіна на нову ескалацію, як застосування хімічної зброї або іншої зброї масової поразки.

Наразі дві країни продовжують "активну дискусію" щодо зброї. Проте, не все, що просить Київ, може бути відправлено швидко.

"Ми маємо приймати рішення про те, які системи озброєнь забезпечують найбільшу віддачу", – сказав представник адміністрації Байдену.

Чим допомагає США Україні

США від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроєкт про передачу $40 млрд. вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат. Конгрес США має ухвалити закон , інакше постачання військової допомоги для наших військових буде нерегулярним.

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Допомогу спрямують не лише на українську армію:

$6 млрд – направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю;

– направлять на навчання українських військових, обладнання та зброю; по $8,7 млрд – на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну;

– на підтримку української економіки та поповнення американської техніки, відправленої в Україну; $3,9 млрд – на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

Лендліз для України

Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про лендліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.

На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про лендліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.

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Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" із засобів відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну і надалі.