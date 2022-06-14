Війна в Україні витіснить Росію з Європи. Що пишуть західні ЗМІ

Війна в Україні призведе до витіснення тривікового імперського руху Росії із Європи. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють збільшення світового ядерного арсеналу, закупівлі російської нафти Китаєм та Індією та боротьбу Росії з "Вікіпедією".

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

Через вторгнення Росії в Україну збільшиться світовий арсенал ядерної зброї

Американська газета The Washington Post пише, що у зв'язку з вторгненням Росії в Україну очікується, що світовий ядерний арсенал збільшиться вперше з часів холодної війни. Зменшення запасів ядерної зброї, що спостерігалося з часів холодної війни, найімовірніше, наближається до кінця, заявила міжнародна дослідницька група збройних сил у новій доповіді.

У Європі закриваються заводи, що залежать від російської енергії

The Wall Street Journal повідомляє, що деякі європейські заводи, які давно залежать від дешевої російської енергії, закриті. Промислові витрати на енергоносії зростають у зв'язку з війною Росії проти України, що ускладнює конкурентоспроможність європейських виробників у світі.

Війна в Україні витіснить Росію з Європи

Видання The New York Times опублікувало статтю про два протиборчі підходи до російсько-української війни у західному світі. Зазначається, що захист України – це не лише національний суверенітет та територіальна цілісність, історично два основоположні принципи демократичного правління, але й зрештою витіснення тривікового імперського руху Росії з Європи. Вперше в сучасну епоху це змусить Москву змиритися з тим, що потрібно економічно і політично стати "нормальною" національною державою.

Реклама

Китай та Індія закуповують половину російської нафти

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що потоки російської нафти в Азію досягають безпрецедентного рівня. Китай та Індія беруть близько половини нафти, що поставляється з російських портів. Водночас потоки нафти з терміналів у Балтії не змінилися протягом тижня. А ось у Чорному морі та у Тихому океані щотижневі обсяги скоротилися майже на чверть. Тотального ембарго на російську нафту вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго у проєкті #StopBloodyEnergy.

Московський суд оштрафував "Вікіпедію" на $88 000 за "Вторгнення в Україну" та "Різню в Бучі"

Міжнародне агентство новин Reuters інформує про боротьбу Росії з "Вікіпедією". Московський суд оштрафував Фонд "Вікіпедія" на 5 мільйонів рублів (88 тисяч доларів) за відмову видалити те, що він назвав дезінформацією, зі статей російськомовної Вікіпедії про війну, зокрема "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Різня в Бучі".

Читайте також: