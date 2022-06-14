Война в Украине вытеснит Россию из Европы. Что пишут западные СМИ

Война в Украине приведет к вытеснению трехвекового имперского движения России из Европы. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают увеличение мирового ядерного арсенала, закупки российской нефти Китаем и Индией и борьбу России с "Википедией".

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Из-за вторжения России в Украину увеличится мировой арсенал ядерного оружия

Американская газета The Washington Post пишет, что в связи с вторжением России в Украину ожидается, что мировой ядерный арсенал увеличится впервые со времен холодной войны. Уменьшение запасов ядерного оружия, наблюдавшееся со времен холодной войны, скорее всего, близится к концу, заявила международная исследовательская группа вооруженных сил в новом докладе.

В Европе закрываются заводы, зависящие от российской энергии

The Wall Street Journal сообщает, что некоторые европейские заводы, давно зависящие от дешевой российской энергии, закрываются. Промышленные расходы на энергоносители растут в связи с войной России против Украины, что затрудняет конкурентоспособность европейских производителей в мире.

Война в Украине вытеснит Россию из Европы

Издание The New York Times опубликовало статью о двух противоборствующих подходах к российско-украинской войне в западном мире. Отмечается, что защита Украины – это не только национальный суверенитет и территориальная целостность, исторически два основополагающих принципа демократического правления, но и в конечном итоге вытеснение трехвекового имперского движения России из Европы. Впервые в современную эпоху это заставит Москву смириться с тем, что нужно, экономически и политически стать "нормальным" национальным государством.

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Китай и Индия закупают половину российской нефти

Информагентство Bloomberg сообщает, что потоки российской нефти в Азию достигают беспрецедентного уровня. Китай и Индия берут около половины поставляемой из российских портов нефти. В то же время потоки нефти из терминалов в Балтии не изменились в течение недели. А вот в Черном море и в Тихом океане еженедельные объемы сократились почти на четверть. Тотального эмбарго на российскую нефть требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.

Московский суд оштрафовал "Википедию" на $88 000 за "Вторжение в Украину" и "Резню в Буче"

Международное агентство новостей Reuters информирует о борьбе России с "Википедией". Московский суд оштрафовал Фонд "Википедия" на 5 миллионов рублей (88 тысяч долларов) за отказ удалить то, что он назвал дезинформацией, из статей русскоязычной Википедии о войне, в частности "Вторжение России в Украину", "Военные преступления во время российского вторжения в Украину" и "Резня в Буче".

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