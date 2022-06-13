Жданов рассказал, о каком поражении Запада мечтает Путин

Эксперт прокомментировал разногласия в НАТО относительно помощи Украине

Олег Жданов рассказал о планах Владимира Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин мечтает о том, чтобы НАТО вмешалось в войну в Украине. Он видит в этом возможность вновь сесть за стол переговоров с президентом США Джо Байденом и вернуться в мировую политику, из которой его выдавливает коллективный Запад.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс намерен "помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией".

"Это заявление противоречит заявлению Джо Байдена, который еще в начале войны определил роль и место НАТО в этой войне. Он сказал, что НАТО будет максимально дистанцироваться от этой войны", – отметил Жданов.

Он напомнил, что "до сегодняшнего дня НАТО как Альянс, как военный блок, ничем не помогает Украине в противостоянии с Российской Федерацией".

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"Потому что это мечта Путина – чтобы НАТО вмешалось в эту войну, и война приобрела уровень мировой. Тогда Путину не придется садиться за стол переговоров с президентом Зеленским. Он тогда будет требовать переговоров с Джо Байденом, и геополитический смысл этой войны полностью теряется", – объяснил эксперт.

По словам Жданова, это станет "проигрышем коллективного Запада", потому что тогда Россия и Путин останутся в геополитике и смогут сохранить влияние на мировые процессы.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Альянс оказывает поддержку Украине, но не будет становиться на чью-то сторону, чтобы предотвратить мировой конфликт.

Также Столтенберг отметил, что война "окончится за столом переговоров".

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Жданов объяснил, почему Запад медлит с поставками оружия Украине

Военный эксперт Олег Жданов также заявил, что некоторые страны Запада не спешат поставлять Киеву дальнобойную артиллерию и системы реактивного залпового огня, поскольку боятся победы Украины в войне.

"На Западе, к сожалению, приходит осознание того, что они боятся мира, в котором Украина победит. Они его больше боятся, чем мира, где победит Путин. Они считают, что знают Путина и могут с ним договориться. А вот победившая Украина полностью меняет очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе", – отметил он.

Также Жданов высказал убеждение, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев будут требовать от украинского руководства пойти на переговоры с Кремлем и согласиться на территориальные уступки.