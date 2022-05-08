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Війська та бойовики РФ у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності – Генштаб

Софія Ковнір
8 травня, 09:27
Будь-якої миті окупанти можуть вторгнутися в Україну з боку Молдови

Війська Росії можуть напасти на Придністров'я. Фото: колаж "Сьогодні"

На Бессарабському напрямку ситуація залишається складною. Російські окупанти у Придністровському регіоні Республіки Молдова перебувають у бойовій готовності. Вороги можуть напасти будь-якої миті.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування у Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна", – заявили у відомстві.

Обстановка

  • Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців". Проте для цього має бути відповідне звернення до офіційного Кишинева.
  • В анексованому Росією де-факто регіоні Молдови, так званій Придністровській молдавській республіці ("ПМР"), гримлять вибухи, а Кремль традиційно звинувачує у провокаціях Україну.
  • Розвідка Міноборони України повідомила, що РФ готує ракетний удар по невизнаній "Придністровській молдавській республіці" з жертвами серед мирного населення.

  • У Кремлі ухвалили рішення про війну проти Молдови. Для України буде вирішальним те, до чого призведуть події у Молдові. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

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