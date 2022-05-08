Войска и боевики РФ в Приднестровье находятся в полной боевой готовности – Генштаб

Войска России могут напасть на Приднестровье. Фото: коллаж "Сегодня"
На Бессарабском направлении ситуация остается сложной. Российские оккупанты в Приднестровском регионе Республики Молдова находятся в боевой готовности. Враги могут напасть в любой момент.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная", – заявили в ведомстве.
Обстановка
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
- В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
- Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.
В Кремле приняли решение о войне против Молдовы. Для Украины будет решающим то, к чему приведут события в Молдове. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.