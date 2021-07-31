Слідом за Туреччиною. У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фото)

У Греції спалахнули лісові пожежі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Греції, де спостерігається надзвичайно спекотна погода, за останню добу спалахнули 46 лісових пожеж.

Про це повідомляє Kathimerini.

До боротьби з вогняною стихією залучили понад 730 пожежників, понад 300 спецмашин, три вертольоти і чотири літаки.

Крім того, в деяких місцях пожежі спалахують повторно. Наприклад, в районі Ахая поблизу Зірії, де 26 липня вже гасили лісову пожежу, знов виникло займання. Влада з міркувань обережності почала евакуацію людей.

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На щастя, більшість осередків займання вдалося загасити на початковій стадії. Поліція встановлює причини пожеж.

Раніше ми повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж в Туреччині.

Також нагадаємо, 31 липня в Туреччині оголосили зоною лиха регіони країни, що постраждали від пожеж. А саме, в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє.