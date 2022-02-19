За вторгнення в Україну заплатять російські олігархи – санкції Лондона

Роман Абрамович та Алішер Усманов - одні з найбагатших жителів Лондона / Колаж "Сьогодні"
Лондон готовий відмовитися від припливу мільярдів до своєї країни, які привозять із собою російські олігархи. Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Великобританії Лізз Трасс заявила, що розглядають варіант санкцій проти російських олігархів у разі вторгнення армії РФ в Україну – їм анулюють візи. Також хочуть обмежити російському бізнесу доступ на ринки капіталів Сполученого Королівства.
Заява
"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям, ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках ", – зазначила Трасс під час свого виступу з питання можливого вторгнення до України.
Також міністр зазначила, що всі чудово розуміють, якою є кінцева мета президента Володимира Путіна.
"Реальність полягає в тому, що Росія хоче відмотати час до 90-х років... Росія показує, що до дипломатії не ставиться серйозно. Ми повинні виявити свої сильні сторони, тому що Росія розуміє силу" , – зазначила Трасс під час свого виступу.
Санкції
- На зустрічі у Мюнхені міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагав, щоб західні країни ввели жорсткі санкції проти Москви, не чекаючи поки російські війська вторгнуться на територію України.
- На зустрічі з віцепрезидентом США Камалою Харріс президент України Володимир Зеленський також вимагав введення нових санкцій проти агресора.
- А ось прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.
- Цього тижня сенатори-республіканці внесли до верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки новий законопроєкт, який передбачає санкції проти Російської Федерації.