За вторжение в Украину заплатят российские олигархи – санкции Лондона

Роман Абрамович и Алишер Усманов - одни их самых богатых жителей Лондона / Коллаж "Сегодня"

Лондон готов отказаться от притока миллиардов в свою страну, которые привозят с собой российские олигархи. Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс заявила, что рассматривают вариант санкций против российских олигархов в случае вторжения армии РФ в Украину — им аннулируют визы. А также хотят ограничить российскому бизнесу доступ на рынки капиталов Соединенного Королевства.

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"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям, мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", — отметила Трасс во время своего выступления по вопросу возможного вторжения в Украину.

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Также министр отметила, что все прекрасно понимают, какова конечная цель президента Владимира Путина.

"Реальность состоит в том, что Россия хочет отмотать время назад, к 90-м годам... Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно. Мы должны проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает силу", — отметила Трасс во время своего выступления.

Санкции