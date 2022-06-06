Захід передасть Україні ракетні системи та танки, незважаючи на загрози Путіна. Що пишуть іноземні ЗМІ

США, Велика Британія та Іспанія передадуть Україні нові партії озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють постачання в Україну західної зброї, контратаку ЗСУ у Сєвєродонецьку та фінансову допомогу Ріната Ахметова.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Путін посилить бомбардування, якщо Захід дасть Україні далекобійні ракети

Американська газета The Washington Post пише, що президент Росії Володимир Путін загрожує посиленням бомбардувань, якщо західні країни надішлють Україні ракети більшої дальності. При цьому він заявив, що ця зброя начебто "нічого не змінює" і жодного ефекту від неї не буде.

ЗСУ відбили у окупантів частину Сєвєродонецька

The Wall Street Journal повідомляє, що українським військам вдалося перейти у контратаку та відбити частину міста Севєродонецьк. ЗСУ намагаються стримати наступ російських військ на сході України, поки Київ чекає на нові ракетні системи великої дальності від США. Українські лідери сподіваються, що надходження важчого західного озброєння дозволить їм переломити ситуацію в боях проти краще озброєних російських сил на сході Донбасу.

Велика Британія надішле в Україну потужні ракетні системи

Інформагентство Bloomberg пише, що Велика Британія планує відправити в Україну ракетні системи, які дозволять завдавати ударів по місцях на відстані до 80 кілометрів (50 миль). Минулого тижня США заявили, що надішлють подібні системи, при цьому Вашингтон спростував побоювання Росії, що цей крок призведе до ескалації війни.

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Ахметов передав на допомогу ЗСУ та гуманітарні програми близько 100 мільйонів євро

Британська газета Financial Times опублікувала статтю про роль українського бізнесу у протидії російській агресії.

"Головне завдання для нас зараз – допомогти українцям вижити, а Україні перемогти", – цитує видання слова бізнесмена Ріната Ахметова.

За інформацією Financial Times, з початку війни Ахметов передав на допомогу ЗСУ та гуманітарні програми близько 100 мільйонів євро.

Іспанія передасть Україні зенітні ракети та танки "Леопард"

Міжнародне агентство новин Reuters пише про те, що Іспанія має надати Україні зенітні ракети та танки "Леопард". Іспанія також забезпечить необхідну підготовку українських військових щодо використання танків. Це станеться у Латвії, де іспанська армія розмістила 500 солдатів у рамках операції НАТО Enhanced Advanced Presence.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. За допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації". Також Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Також ми інформували, що військову допомогу Україні постачають 15 країн світу, включаючи США. Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ. Хоча США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї, Штати прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації.