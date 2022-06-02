Великобританія направить Україні далекобійну зброю: що отримаємо

Бен Воллес заявив, що це було скоординовано з рішенням США

У Великій Британії заявили, що взяли на себе провідну роль у постачанні українських військ зброєю. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство направить в Україну реактивні системи залпового вогню для захисту від Росії

Про це пише CNN.

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Допомога Україні

Так, Великобританія відправить пускові установки M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, що "значно підвищить можливості українських сил".

"Цей крок був тісно скоординований із рішенням США надати Україні свою високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) – варіант реактивних систем залпового вогню, який буде подарований Великобританією", – йдеться в заяві.

Міністр зазначив, що Великобританія підтримує Україну і "взяла на себе провідну роль у постачанні героїчних військ життєво важливою зброєю, яка їм потрібна для захисту своєї країни".

Крім цього, він заявив, що в міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і підтримка Великобританією України:

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"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст".

Британський уряд також заявив, що українські військові будуть навчені тому, як використовувати пускові установки, у Великій Британії, щоб ефективність пускових установок можна було максимально збільшити.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу Україні на 700 мільйонів доларів. Можна сподіватися отримання сучасних реактивних систем залпового вогню далекого радіусу дії MLRS і HIMARS.

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