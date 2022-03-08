Західні аналітики попередили, коли на Росію чекає дефолт

Росіяни вже можуть приступати до вивчення досвіду своїх заокеанських друзів / Колаж "Сьогодні"
Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley & Co, прорахували, коли світовій економіці готуваться до дефолту Росії. Чекати лишилося недовго.
Про це повідомляє агентство Bloomberg , яке нещодавно пішло з російського ринку.
Що відомо
За даними Morgan Stanley & Co, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг, зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається, в країні і накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення до України.
"Ми вважаємо дефолт найімовірнішим сценарієм. У разі дефолту навряд чи ситуація буде звичайною — порівняння з Венесуелою буде найточнішим" , – написав у замітці в понеділок Саймон Уевер, керівник Morgan Stanley & Co зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються.
За його словами, дефолт може наступити вже 15 квітня, що ознаменує закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які російський уряд має за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках. Орієнтовні ціни показують, що інвестори оцінюють облігації 2023 приблизно в 29 центів за долар США, що є найнижчим показником, згідно з даними, зібраними Bloomberg.
До речі, фінансова криза, що почалася у Венесуелі в 2013 році триває досі і до свого дефолту країна йшла кілька років. Наприклад, інфляція у 2018 році у цій багатій нафтою країні становила, за даними МВФ, 1 370 000%.
Плата за бомбардування України
- На сьогодні громадяни Росії, яка віроломно напала на Україну в ніч на 24 лютого, зіткнулися з неможливістю за кордоном зняти гроші зі своїх платіжних карток.
- Вранці 7 березня російський рубль на лондонській біржі впав до 139 руб/долар, а за 1 євро просили 150 "дерев'яних".
- На сьогодні, як вважають експерти, Росія є світовим лідером щодо введених проти неї санкцій. А попереду ще санкції ЄС, що зараз розглядає різні варіанти відмови від російської нафти та газу.
- До речі, ще сильніше вдарити по Росії США можуть за допомогою Венесуели. Наприкінці цього тижня Каракас відвідає перша з 2019 року офіційна делегація уряду США для того, щоб розглянути варіант зняття нафтових санкцій з країни. У такому разі Венесуела зможе заповнити обсяги нафти РФ, якого світ мріє зараз позбутися.