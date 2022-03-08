Західні аналітики попередили, коли на Росію чекає дефолт

Росіяни вже можуть приступати до вивчення досвіду своїх заокеанських друзів / Колаж "Сьогодні"

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley & Co, прорахували, коли світовій економіці готуваться до дефолту Росії. Чекати лишилося недовго.

Про це повідомляє агентство Bloomberg , яке нещодавно пішло з російського ринку.

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Що відомо

За даними Morgan Stanley & Co, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг, зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається, в країні і накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення до України.

"Ми вважаємо дефолт найімовірнішим сценарієм. У разі дефолту навряд чи ситуація буде звичайною — порівняння з Венесуелою буде найточнішим" , – написав у замітці в понеділок Саймон Уевер, керівник Morgan Stanley & Co зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються.

За його словами, дефолт може наступити вже 15 квітня, що ознаменує закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які російський уряд має за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках. Орієнтовні ціни показують, що інвестори оцінюють облігації 2023 приблизно в 29 центів за долар США, що є найнижчим показником, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

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До речі, фінансова криза, що почалася у Венесуелі в 2013 році триває досі і до свого дефолту країна йшла кілька років. Наприклад, інфляція у 2018 році у цій багатій нафтою країні становила, за даними МВФ, 1 370 000%.

Плата за бомбардування України

На сьогодні громадяни Росії, яка віроломно напала на Україну в ніч на 24 лютого, зіткнулися з неможливістю за кордоном зняти гроші зі своїх платіжних карток.

Вранці 7 березня російський рубль на лондонській біржі впав до 139 руб/долар , а за 1 євро просили 150 "дерев'яних".

, а за 1 євро просили На сьогодні, як вважають експерти, Росія є світовим лідером щодо введених проти неї санкцій. А попереду ще санкції ЄС, що зараз розглядає різні варіанти відмови від російської нафти та газу.

До речі, ще сильніше вдарити по Росії США можуть за допомогою Венесуели. Наприкінці цього тижня Каракас відвідає перша з 2019 року офіційна делегація уряду США для того, щоб розглянути варіант зняття нафтових санкцій з країни. У такому разі Венесуела зможе заповнити обсяги нафти РФ, якого світ мріє зараз позбутися.