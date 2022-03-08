Западные аналитики предупредили, когда Россию ждет дефолт

Россияне уже могут приступать к изучению опыта своих заокеанских друзей / Коллаж "Сегодня"

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley & Co, просчитали, когда мировой экономике готовится к дефолту России. Ждать осталось недолго.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое недавно ушло с российского рынка.

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Что известно

По данным Morgan Stanley & Co, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг, уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. В случае дефолта, вряд ли ситуация будет обычной — сравнение с Венесуэлой будет наиболее точным", — написал в заметке в понедельник Саймон Уэвер, руководитель Morgan Stanley & Co по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков.

По его словам, дефолт может наступить уже 15 апреля, что ознаменует окончание 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах. Ориентировочные цены показывают, что инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за доллар США, что является самым низким показателем, согласно данным, собранным Bloomberg.

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Кстати, начавшийся в Венесуэле финансовый кризис в 2013 году продолжается до сих пор и к своему дефолту страна шла несколько лет. Например, инфляция в 2018 году в этой богатой нефтью стране составила, по данным МВФ, 1 370 000%.

Плата за бомбардировку Украины

На сегодня, граждане России, которая вероломно напала на Украину в ночь на 24 февраля, столкнулись с невозможностью за границей снять деньги со своих платежных карт.

Утром 7 марта российский рубль на лондонской бирже упал до 139 руб/доллар , а за 1 евро просили 150 "деревянных".

, а за 1 евро просили На сегодня, как считают эксперты, Россия является мировым лидером по введенным против нее санкциям. А впереди еще санкции ЕС, который рассматривает разные варианты отказа от российской нефти и газа.

Кстати, еще более сильно ударить по России США могут при помощи той же Венесуэлы. В конце этой недели Каракас посетит первая с 2019 года официальная делегация правительства США с тем, чтобы рассмотреть вариант снятия нефтяных санкций со страны. В таком случае Венесуэла сможет восполнить объемы нефти РФ, от который мир мечтает сейчас избавиться.