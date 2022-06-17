Західні ЗМІ пишуть, кому з України, Молдови та Грузії відмовлять у кандидатстві в ЄС

Україна подала заявку в ЄС лише у березні / Колаж "Сьогодні"

Західні ЗМІ "ворожать", чи отримає наприкінці червня Україна, Молдова та Грузія статус кандидата на членство у ЄС.

Нині нідерландське видання NOS з посиланням на "надійне джерело" повідомляє, що двом країнам може поталанити.

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Що пишуть

За даними видання, у своєму висновку про надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме надати його Україні та Молдові. Для Києва та Кишинева готуються додаткові умови. А ось Грузія поки що залишиться без заповітного статусу.

"16 червня Європейська комісія порадить Україні стати членом Євросоюзу. Згодом глави урядів країн-членів ЄС мають висловитися щодо цієї кандидатури наступного тижня. Довгий час Нідерланди були проти, в основному через доведену корупцію в Україні, але останнім часом заступник прем'єр-міністра Вопке Гукстра був більш поблажливий", – пише видання.

За даними газети, у підсумковому висновку Єврокомісія порекомендує Україні надати статус кандидата, але з умовами для початку переговорів щодо вступу – зокрема щодо забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією.

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"Схоже, цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.

Інші країни

Молдова також набуде кандидатського статусу. Однак вона отримає ще більше вимог для початку переговорів щодо вступу.

Щодо Грузії, то Єврокомісія рекомендуватиме не надавати країні такого статусу до виконання "довгого переліку вимог".

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Обстановка