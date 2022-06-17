Западные СМИ пишут, кому из Украины, Молдовы и Грузии откажут в кандидатстве в ЕС

Украина подала заявку в ЕС всего лишь в марте / Коллаж "Сегодня"

Западные СМИ "гадают", получит ли в конце июня Украина, Молдова и Грузия статус кандидата на членство в ЕС.

Нынче нидерландское издание NOS со ссылкой на "надежный источник" сообщает, что двум странам может повезти.

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Что пишут

По данным издания, в своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить его Украине и Молдове. Для Киева и Кишинева готовятся дополнительные условия. А вот Грузия пока останется без заветного статуса.

"Завтра, 16 июня, Европейская комиссия посоветует Украине стать членом Евросоюза. Впоследствии главы правительств стран-членов ЕС должны будут высказаться по этой кандидатуре на следующей неделе. Долгое время Нидерланды были против, в основном из-за доказанной коррупции в Украине, но в последнее время заместитель премьер-министра Вопке Гукстра был более снисходителен", – пишет издание.

По данным газеты, в итоговом заключении Еврокомиссия порекомендует Украине предоставить статус кандидата, но с условиями для начала переговоров о вступлении – в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией.

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"Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление", – отмечает издание.

Другие страны

Молдова также получит кандидатский статус. Однако она получит еще больше требований для начала переговоров о вступлении.

Что касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения "длинного перечня требований".

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Обстановка