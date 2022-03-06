Привіт, кам'яний вік! Росія готується до відключення інтернету

Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на блокування соцмереж та закриті незалежні ЗМІ у Росії вийшли на антивоєнні протести мешканці 50 міст. Отже, подумали у Кремлі, необхідно позбавити своїх громадян неконтрольованого інтернету загалом. Ця думка вже має свій документ, який з'явився сьогодні в мережі, передає агенція NEXTA.

Що відомо

Журналістам потрапила в руки урядова телеграма, пов'язана з Роскомнаглядом, де прописано, що не пізніше 11 березня всі сервери і домени повинні бути переведені в російську зону і блокувати можливість підключатися до серверів і доменів, що знаходяться за кордоном. Крім того, збираються докладні дані про мережну інфраструктуру сайтів. У разі відмови Роскомнагляд вживатиме своїх каральних заходів.

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