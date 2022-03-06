Здравствуй, каменный век! Россия готовится к отключению интернета

Коллаж "Сегодня"

Несмотря на блокировку соцсетей и закрытые независимые СМИ в России вышли на антивоенные протесты жители 50 городов. Значит, подумали в Кремле, необходимо лишить своих граждан неконтролируемого интернета вообще. Эта мысль уже обрела свой документ, который появился сегодня в сети, сообщает агентство NEXTA.

Что известно

Журналистам попала в руки правительственная телеграмма, связанная с Роскомнадзором, где прописано, что не позднее 11 марта все серверы и домены должны быть переведены в российскую зону и удалить возможность подключаться к находящимся за границей северам и доменам. Кроме того, собираются подробные данные о сетевой инфраструктуре сайтов. В случае отказа Роскомнадзор будет принимать свои карательные меры.

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