Россияне вышли против войны: задержаны более 2,5 тысячи человек

Россияне все же вышли на антивоенные митинги, которые одновременно были и антиправительственными, несмотря на драконовское наказание, которые накануне приняла Госдума России. Все закончилось традиционными задержаниями – в 49 городах России на акциях протеста по состоянию на 17:00 по московскому времени были задержаны более 2,4 тысячи человек. Эти люди знали, что так и будет, однако все равно вышли на улицы.
Об этом сообщает ovd.news.
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Что известно
По оценкам МВД РФ, которые обычно дают заниженные данные, в Москве на улицы вышли более 2,5 тысячи человек. При этом из них 1,7 тысячи российские правоохранители задержали за участие в несанкционированном митинге. Задержания проходили на Манежной площади и на Моховой улице. Среди задержанных оказалась председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганушкина.
По сообщали москвичи в соцсетях, на Манежной площади еще до начала акции дежурили более 20 автобусов полиции. Полицейские выборочно проверяли у прохожих документы и содержимое сумок. Красная площадь закрыта на вход с начала войны в Украине.
В Санкт-Петербурге задержаны 750 участников акции из 1,5 тысячи, вышедших на улицу.
Как сообщает агентство DW, которому на днях запретили работать в России, в Хабаровске люди встали в живую цепь и попытались устроить шествие, после чего полиция начала задержания. В Иркутске собравшиеся пошли маршем с песней "Пусть всегда будет солнце". Задержано несколько человек. В одном только Новосибирске полиция задержала почти 100 человек, включая журналистов.
Обстановка в России
- Банкир, собственник "Межпромбанка" и миллиардер Сергей Пугачев рассказал в интервью свою версию, что может помочь свергнуть международного преступника Владимира Путина.
- Перед началом протестов в России президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян бороться за свободу и свои права.
- Всю неделю, пока солдаты международного преступника Владимира Путина топтали украинскую землю и умирали на ней, российский лидер не выходил на публику. А в субботу, 5 марта, появилось видео с ним, которое подается как свежая его встреча. Правда, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины продолжает утверждать, что Путин боится вылезти из своего бункера, а видео – плохая подделка.