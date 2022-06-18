Жданов розповів, як через Шольца страждають німецькі зброярі

Військовий експерт розповів, чому промисловці Німеччини "б'ють копитом" і трясуть канцлера. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки в питанні постачання озброєння Україні виявилися найрозумнішими, а Німеччина – найнедалекогляднішими.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі "Фейгін LIVE".

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Війна та економіка

За словами експерта, вся річ у тому, що первинна допомога завжди надходить зі складських запасів збройних сил країн. Однак, щоб поповнити ці запаси, держава робить оборонне замовлення – і промисловість включає верстати.

"Куди їздив Байден, коли США почали постачати нам Javelin? На завод із виробництва Javelin. Він подякував робітникам, господарю підприємства – в США ВПК 100% приватні – і поставив запитання: "А можете збільшити (виробництво. – Ред.) вдвічі?" Вони відповіли: "Так, звичайно". Це піднесення економіки", – розповів Жданов.

Він зазначив, що війна є завжди поштовхом для розвитку економіки – це робочі місця, створення ВВП і відповідно – підвищення рівня життя населення.

"Зараз США запускають свій військово-промисловий комплекс за рахунок держзамовлення. Україна отримає озброєння, але ці 40 млрд від США підуть на держзамовлення для заповнення складських запасів, які будуть витрачені на постачання до України", – заявив військовий експерт.

Ситуація в Німеччині

Також Олег Жданов зазначив, що німецькі промисловці зараз борються з канцлером Олафом Шольцем:

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"Пам'ятаєте ці скандали, коли Шольц казав, що не можна танки відправляти? Вони (промисловці. – Ред.) кажуть: "Можна, треба!" Тому що в них на заводі є запас танків згідно з мобзавданням від Бундесверу, вони його тримають – за це держава їм доплачує, але якщо ці танки із заводу підуть, то вони повинні будуть зробити нові і поставити знову їх у мобрезерв. Тому промисловці Німеччини "б'ють копитом" і трясуть Олафа Шольца, мовляв, давай, віддай цю техніку, ми тобі нову зробимо".

Крім цього, експерт зазначив, що Захід – це "циніки та прагматики":

"Їх не можна пробити сльозою, припустимо, через втрати Збройних сил України. Їх потрібно брати тими принципами, на яких вони живуть. А це гроші, прибуток і прагматизм".

Раніше позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що через те, що Німеччина затягує з постачанням важкого озброєння для України, щодня на фронті гине багато українських воїнів. Він зазначив, що відповідальність за загибель українців має розділити й канцлер Німеччини Олаф Шольц.