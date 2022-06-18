Шольц пообіцяв точно дати Україні зброю, але є нюанс.

Канцлер запевнив, що зброю буде поставлено за планом

Зброю поставлять після затвердження документальних формальностей / Фото: Колаж: Сьогодні

Обіцяна Україні Берліном німецька зброя, яка потрібна нашій країні для протистояння російській агресії, буде доставлена вчасно. Про це в інтерв'ю виданню DPA розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Воно прибуде вчасно", – сказав Шольц, відповідаючи на запитання, коли Україна отримає зброю.

Також канцлер зазначив, що деякі країни кілька років чекають на отримання зброї з Німеччини, але для того, щоб до України, якнайшвидше почалися поставки озброєння, зараз вносяться зміни до відповідних протоколів.

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"Конкретні речі, які ми можемо надати зараз, будуть надані після підготовки… без підготовки цю зброю використати не можна. Ми надамо протиракетні системи, здатні захистити Одесу та Київ. Також із Британією та США ми вирішили, що надамо реактивні системи залпового вогню", – наголосив Шольц.

За його словами, конкретних речей, які вони можуть доставити, будуть доставлені після навчання… без навчання цю зброю не можна буде використати.

"Ми поставимо протиракетну систему, яка здатна врятувати Одесу чи Київ. Ми також вирішили разом із Великобританією та Сполученими Штатами, що ми поставимо реактивні системи залпового вогню", – зазначив Шольц.

Німеччина за 2 місяці не поставила Україні майже жодної зброї

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україні надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду .

У середині травня Німеччина направила 3000 протитанкових мін та 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. Інше німецьке постачання прибуло в Україну в середині квітня. Там були запчастини для кулеметів, запали, детонуючі шнури, рації, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

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Остання постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Вона включала 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Україна продовжує потребувати цих боєприпасів, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки , але Німеччина поки що їх не зробила.