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СЬОГОДНІ Світові новини США

Палата представників США ухвалила проєкт підтримки для України на $40 млрд

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 травня, 05:59
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Тепер його направлять на розгляд Сенату Конгресу
Законопроєкт містить збільшення фінансування повноважень президента/Фото: колаж: "Сьогодні"
Законопроєкт містить збільшення фінансування повноважень президента/Фото: колаж: "Сьогодні"

Нижня палата Конгресу США ухвалила проєкт закону H.R. 7691. Він передбачає додаткове виділення близько $40 мільярдів для реагування на агресію Росії проти України.

Про це стало відомо під час трансляції засідання Палати представників США.

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Деталі

Тепер проєкт направлять на розгляд Сенату Конгресу. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що після того, як Палата представників схвалила пакет, Сенат "прийме швидкі заходи", щоб затвердити його і відправити на підпис президенту США Джо Байдену.

Законопроєкт містить збільшення фінансування повноважень президента з 5 млрд доларів, які спочатку запитувала адміністрація Байдена, до 11 млрд доларів. Фінансування повноважень президента щодо скорочення витрат дозволяє адміністрації відправляти військову техніку і зброю із запасів США. Це був один з основних способів оперативного забезпечення України військовою технікою.

Варто зазначити, що спочатку президент США запитував у Конгресу 33 млрд доларів. Але законодавці мають намір додатково виділити 3,4 млрд доларів на військову допомогу і 3,4 млрд доларів на гуманітарні питання.

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Початковий запит американського президента в розмірі 33 млрд доларів для України повинен був розподілитися так: 20,4 млрд — на військову допомогу, 8,5 млрд — на економічну допомогу і 3 млрд — на гуманітарну допомогу).

Ленд-ліз для України

  • Президент США Джозеф Байден підписав закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року", який уже 28 квітня мав підтримку обох палат Конгресу США. Багато хто відзначив, що це було символічно – у сакральний для Росії день перемоги над фашистською Німеччиною.
  • На сайті Конгресу США сказано, що закон "Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року" тимчасово скасовує деякі вимоги, пов'язані з повноваженнями президента щодо надання або оренди предметів оборони.
  • Після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" через засоби відеозв'язку 8 травня Байден заявив, що США продовжать зміцнювати Україну й надалі.

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