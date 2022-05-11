В Австрії підтримали зближення України з ЄС, проте є нюанс

Кароліне Едтштадлер прокоментувала надання статусу кандидата нашій країні

В Австрії підтримують зближення України з ЄС. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Австрії заявили, що "зелене світло" для просування до Євросоюзу потрібно давати одночасно і Україні, і країнам Західних Балкан.

Про це заявила міністр федеральної канцелярії Австрії з питань Європи Кароліне Едтштадлер, пише Укрінформ.

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"Зелене світло"

"Якщо ми хочемо дати Україні "зелене світло", то також це має бути і для Албанії та Північної Македонії. Якщо Україні потрібно надати статус кандидата, то Боснія та Герцеговина також має набути статусу кандидата", – заявила вона.

Водночас вона підтримала зближення України з ЄС, назвавши це "важливим сигналом".

Нагадаємо, Україна в рекордні терміни підготувала другу частину анкети-опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Декілька томів цієї частини продемонстрував президент України Володимир Зеленський під час відеозв'язку з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

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