Україна не може вступити до ЄС у найближчі п'ять-десять років – міністр Австрії

Каролін Едтштадлер зазначила, що повний процес приєднання нашої країни буде тривалим

Каролін Едштадлер заявила, що повний процес приєднання України буде тривалим процесом адаптації. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Вступ України до Європейського Союзу не може бути досягнутий "найближчими п'ять-десятьма роками", а прискорена процедура вступу в ЄС для нашої країни неможлива.

Про це повідомила міністр у справах ЄС та конституційних питаннях Австрії Каролін Едтштадлер, прокоментувавши слова міністра закордонних справ Олександра Шалленберга, пише Euractiv.

Реклама

Заява з Австрії

Як зазначається, нещодавно Олександр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи, щоб наблизитися до ЄС, окрім членства, що спричинило суперечки.

Своєю чергою Едштадлер заявила, що повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий в найближчі п'ять-десять років", оскільки "деякі держави на Західних Балканах чекали десятиліттями", щоб зробити наступний крок".

За її словами, для України не може бути прискореної процедури.

Реклама

"Міністр закордонних справ (Шалленберг – ред.) також хотів сказати цим, що вам, можливо, також доведеться проявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", – сказала міністр.

Нагадаємо, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що в червні Україна може отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. Очікується його надання на наступній зустрічі лідерів Євросоюзу.

Читайте також: