Жданов розповів, про яку поразку Заходу мріє Путін

Олег Жданов розповів про плани Володимира Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін мріє про те, щоб НАТО втрутилося у війну в Україні. Він бачить у цьому можливість знову сісти за стіл переговорів із президентом США Джо Байденом та повернутися у світову політику, з якої його видавлює колективний Захід.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Експерт прокоментував слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Альянс має намір "допомагати Україні, щоб дати їй найсильнішу позицію за столом переговорів із Росією".

"Ця заява суперечить заяві Джо Байдена, який ще на початку війни визначив роль і місце НАТО у цій війні. Він сказав, що НАТО максимально дистанціюватиметься від цієї війни", – зазначив Жданов.

Він нагадав, що "до сьогодні НАТО як Альянс, як військовий блок, нічим не допомагає Україні у протистоянні з Російською Федерацією".

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"Бо це мрія Путіна – щоб НАТО втрутилося в цю війну, і війна набула рівня світової. Тоді Путіну не доведеться сідати за стіл переговорів із президентом Зеленським. Він тоді вимагатиме переговорів з Джо Байденом, і геополітичний сенс цієї війни повністю втрачається", – пояснив експерт.

За словами Жданова, це стане "поразкою колективного Заходу", бо тоді Росія та Путін залишаться у геополітиці та зможуть зберегти вплив на світові процеси.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що Альянс надає підтримку Україні, але не ставатиме на чийсь бік, щоб запобігти світовому конфлікту.

Також Столтенберг зазначив, що війна "завершиться за столом переговорів".

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Жданов пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні

Військовий експерт Олег Жданов також заявив, що деякі країни Заходу не поспішають постачати Києву далекобійну артилерію та системи реактивного залпового вогню, оскільки бояться перемоги України у війні.

"На Заході, на жаль, приходить усвідомлення того, що вони бояться світу, в якому Україна переможе. Вони його більше бояться, ніж світу, де переможе Путін. Вони вважають, що знають Путіна і можуть з ним домовитися. А от Україна, що перемогла, повністю змінює дуже багато факторів – починаючи від системи безпеки на європейському континенті, закінчуючи структурою економічних та фінансових відносин у самому Євросоюзі", – наголосив він.

Також Жданов висловив переконання, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі час візиту до Києва вимагатимуть від українського керівництва піти на переговори з Кремлем та погодитися на територіальні поступки.