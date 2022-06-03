Столтенберг розповів, чим закінчиться війна РФ проти України

Генсек НАТО зазначив, що наша країна й надалі потребує підтримки від Альянсу

Столтенберг знає, як закінчиться війна в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна, яку 24 лютого розв'язала Росія проти України, "закінчиться за столом переговорів".

Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, повідомляє CNN.

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"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат". Також він похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", — додав Столтенберг.

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НАТО не очікує помсти з боку Росії через те, що Сполучені Штати Америки передають Україні сучасне озброєння. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники НАТО та НАТО, — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено у договорі ООН", — сказав Столтенберг.

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