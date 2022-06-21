"Мешканці Литви відчують наслідки". Секретар Ради безпеки РФ Патрушев пригрозив Вільнюсу через заборону на транзит вантажів

Микола Патрушев пригрозив Литві заходами у відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"

Після зупинки Литвою транзиту російських вантажів до Калініграда, до міста на Балтійському морі прибув секретар Ради безпеки РФ Сергій Патрушев. Там він провів нараду з питань національної безпеки. У своєму виступі він погрожував литовському народу, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

"Росія найближчим часом відповість на обмеження транзиту через Литву в Калінінградську область. Наслідки російських заходів у відповідь матимуть негативний вплив на населення Литви", – заявив Патрушев.

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За день до цього РФ раптово розпочала військові навчання у Калінінградській області.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Литовські залізниці із суботи, 18 червня, припинили транзит санкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією Росії.

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Під заборону ЄС потрапило майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

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Оператор залізниці Литви LTG Cargo отримав роз'яснення Європейської комісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення однак має бути заборонено.

Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом та рештою Росії. Серед найпоширеніших вантажів:

будматеріали;

цемент;

метали.

Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, в РФ можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою у Ленінградській області та портами Калінінградської області.

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Також ми інформували, що після того, як Кремль розпочав кровопролитну війну в Україні, багато литовських компаній почали відмовлятися від імпорту російської нафти та природного газу. А 3 квітня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що Литва більше "не споживатиме ні кубометра токсичного російського газу".