Золоте життя сім'ї Кадирова: таємні дружини, елітні курорти, палаци

Кадиров та його сім'я живуть у розкоші, поки інші росіяни живуть від зарплати до зарплати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кадиров безсоромно грабує найбідніший та найбільш дотаційний регіон РФ. Поки одні люди у РФ сидять без грошей, то його сім'я відпочиває на розкішних курортах.

Про це йдеться в сюжеті журналістки Тетяни Малахової для проєкту FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Допоки війська очільника Чечні Рамзана Кадирова знімають відео про обстріли мирного населення України, сам він закликає Путіна захопити українські міста, назв яких не знає.

Кадирова називають "хазяїном Чечні", а про його багатства ходять легенди. Зараз його сім’я відпочиває в Дубаї. Про це, посилаючись на власні джерела, пишуть журналісти "Української правди".

Сім’я Кадирова прилетіла на віллу минулого тижня на літаку вартістю близько 80 млн доларів. Журналісти отримали фото вілли Кадирова на відомій насипній пальмі Дубаї Джумейра. Апартаменти вдвічі менші там зараз можна придбати за 7 млн доларів: дрібниці, у порівнянні зі статками очільника найбільш дотаційного регіону РФ.

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Кадиров наліво і направо дарує елітні авто, втім на нього не зареєстроване жодне, тільки дві земельні ділянки площею понад 32 тисячі квадратних метрів та будинок на 2344 квадрати. На його першу дружину та матір 12 дітей записана 209-метрова квартира. Дружина Кадирова публічно висловила згоду на його одруження ще з однією жінкою. Тож чоловік нагоди не згаяв.

Другу дружину Фатіму Хазуєву Кадиров запримітив на єдиному в Чечні конкурсі краси у 2006 році. Все, що з нею пов’язано – тримається в секреті. Крім нерухомості, яку Хазуєва, як чиновниця адміністрації свого чоловіка мусить вказувати в декларації. Жінка має палац із територією, розміром з два футбольних поля. Палац Хазуєвої в Грозному знаходиться прямо навпроти палацу самого Кадирова. Крім того, тридцятирічна Хазуєва володіє як мінімум трьома квартирами в Москві загальною вартістю в пів мільярда рублів, тобто понад сім мільйонів доларів.

До речі, перша дружина Кадирова Медні також має кілька квартир в Москві. Кадирову приписують і третю дружину – місцеву співачку Амінат Ахмадову, яка також має палац та спільних з очільником Чечні дітей, і співає пісні про його першу дружину.

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То звідки такі багатства в керівника найбіднішого регіону федерації? Тільки торік Чечні виділили майже 52 млрд рублів. Місцеві опозиційні блогери переконані, частина цих коштів осідають в кишенях самого Кадирова. Крім того, в Кадирова є фонд імені його батька, куди, боячись репресій, жертвують місцеві бізнесмени.

"Це кремль виділяє кошти на будівництво, Кадиров ці гроші краде. Частина грошей таки йде на будівництво, та Кадиров видає це за доброчинність", — переконаний чеченський опозиційний політик і блогер Тимсо Абдурахманов.

Путіну про все відомо, та Кадирову дозволяється більше, ніж іншим. Бункерний вождь продовжує накачувати мільярдами росіян схильний до бунту регіон, який Кадиров тримає в страху. Він неодноразово заявляв, що готовий виконати будь-який наказ будь-де. Саме такі жорстокі й безпринципні маріонетки й потрібні Путіну. Власне, такі ж, як і він сам.

Кадирова знесуть чеченці

Політолог Раміс Юнус переконаний, що главу Чеченської республіки Рамзана Кадирова усунуть свої ж, як тільки особиста влада президента РФ Володимира Путіна послабшає.

Перспектив у нього після падіння кремлівського режиму – жодних, переконаний політолог.

"Завтра ж із Кадировим розберуться, більше, свої ж чеченці. До нього накопичилося багато питань не лише у них, а й у мешканців сусідніх регіонів. Чужі цим не займатимуться, руки не дійдуть. Чеченці, які були свого часу за Джохара Дудаєва та Аслана Масхадова, самі вирішать питання", – сказав він.

Політолог вважає, що справи трохи інакші, ніж підносить путінська пропаганда.

"Треба знати Чечню. Я, як уродженець Кавказу, розумію, що не всі так, як це намагаються показати. Путін сам і створив страшилку, щоб лякати громадянське населення України. Мовляв, прийдуть головорізи з відмінним від російських менталітетом. Для цього чеченців відправили до України", – зазначив він.

На думку Юнуса, насправді чеченські підрозділи нічого не представляють як військова сила. Вони потрібні, щоб навіяти страх. Що стосується Кадирова, йому відведено конкретну роль, яка передбачає також участь у міжусобних розбірках у РФ.

"Історія показує, що військова поразка – це смерть режиму. Так буває завжди", – підсумував Юнус.

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