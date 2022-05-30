Зять Єльцина пішов з посади радника Путіна

Юмашев пішов від Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Зять першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина – Валентин Юмашев – відмовився від посади радника нинішнього глави держави Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

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За інформацією видання з посиланням на близьких до Юмашева осіб, його відхід розриває останній зв'язок адміністрації Путіна з періодом правління Єльцина. У Кремлі цю ситуацію не коментують, як і Юмашев не відповідає на запити.

Як зазначила перша заступниця виконавчого директора Фонду "Президентський центр Бориса Єльцина" Людмила Телен, Юмашев відмовився від посади радника Путіна ще у квітні. Він нібито пішов за власним бажанням.

Варто додати, що Юмашев працював у Кремлі ще за часів Єльцина, одружений на його дочці Тетяні. У 1997 році керував адміністрацією президента. Коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, доросла дочка Юмашева розмістила на своїй сторінці в Instagram український прапор й написала "Ні війні".

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Кремль вирішив долю захоплених в Україні територій

Зараз можемо говорити, що Росія визначилася у питанні обраного шляху подальшої долі захоплених територій України під час війни, розпочатої 24 лютого. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Єдине рішення, яке було ухвалено в Кремлі, це про те, що всі території, які будуть окуповані і вже окуповані – це так звані Л/ДНР, Херсонська область, Запорізька область – якщо нам не вдасться їх повернути, вони будуть не просто анексовані, вони будуть регіонами Російської Федерації. Якщо раніше ще були якісь вагання і були думки, що це будуть якісь республіки, ще щось, то тепер ухвалено певне рішення про те, що України не існує, існують лише якісь регіони Російської Федерації, які будуть просто прийматися до РФ", – заявив Денисенко.

За словами радника, зараз усередині РФ запущено відповідну піар-кампанію.

"Є цілий вал заяв, що Санкт-Петербург відповідатиме за Маріуполь, хтось тут ще за щось відповідатиме. В принципі, розповідають усім про золоті гори, про ріг достатку, який виливатиметься на українські території. Це все – цілковита нісенітниця. Це все робиться, щоб максимально прискорити процес можливого покращення ситуації щодо лояльності цих територій до РФ. На жаль, ми можемо говорити, що РФ ухвалила рішення, що всі захоплені території вони будуть російськими", – зазначив експерт.

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